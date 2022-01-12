Госкомтелерадио запретило ввоз российских книг для детей с пропагандой имперских идей

Госкомтелерадио не разрешило украинскому импортеру ввезти с территории России для распространения в Украине три детские книги, в которых обнаружена пропаганда государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

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Там отмечают, что детские книги российского издательства Издательский дом Проф-Пресс "Стихи о машинах малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей (2–3 года)" рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно, они содержат большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима.

По мнению экспертов Госкомтелерадио, эти книги – яркий пример российской пропаганды, которая ставит своей целью милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам, которые ведет Россия против других стран мира.

Экспертный совет принял решение отнести эти издания к продукции, которая не разрешена к распространению на территории Украины. Решение совета утверждено приказом Госкомтелерадио.

Регулятор напомнил, что с 2017 года рассмотрел более 45 000 заявлений субъектов хозяйствования, выдал 38 427 разрешений на ввоз издательской продукции, предоставил 5061 отказ в выдаче разрешений и аннулировал 2227 выданных ранее разрешений.

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Вадим Ребрина

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