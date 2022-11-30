Госкорпорация России "создала" военный дрон. Такие продают в китайских магазинах – Insider

В России госкорпорация Алмаз-Антей заявила о создании военного дрона "Добрыня", который, как выяснилось, можно купить в китайских интернет магазинах. Об этом сообщает The Insider.

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Созданный "с нуля, полностью из российских комплектующих" квадрокоптер для российской армии, оказался китайским гоночным дроном iFlight Nazgul5 Evoque, на который надели дополнительный пластиковый корпус с логотипом "Добрыня".

Как отмечается, на фотографии "Добрыни" частично виден штрих-код на аккумуляторе; он начинается с 69, что означает Китай.

У "Добрыни" и Nazgul5 идентичные характеристики, дроны управляются с одного пульта (китайского) RadioMaster TX12, отличаются только ценой.

Китайская игрушка стоит около $560, а российский "военный дрон" более $2000.

19 ноября Washington Post со ссылкой на троих анонимных чиновников, знакомых с этим вопросом, сообщила, что, согласно новым данным западной разведки, Россия заключила тайное соглашение с Ираном о начале производства беспилотников на территории России.

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Наталія Медведєва

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