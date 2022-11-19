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Россия заключила соглашение с Ираном о производстве ударных дронов на территории РФ – WP

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 20:49
Россия заключила соглашение с Ираном о производстве ударных дронов на территории РФ – WP - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (фото: Wikipedia)

Согласно новым данным западной разведки, Россия заключила тайное соглашение с Ираном о начале производства беспилотников на территории России. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на троих анонимных чиновников, знакомых с этим вопросом.

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Российские и иранские официальные лица заключили соглашение во время встречи в Иране в начале ноября, и две страны быстро двигаются к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев.

Приобретя свою конвейерную линию, Россия могла бы резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений.

По словам представителей разведки, Россия с августа задействовала более 400 ударных беспилотных летательных аппаратов иранского производства против Украины.

Для Москвы это соглашение может удовлетворить критическую потребность в высокоточных боеприпасах, которых не хватает после девяти месяцев боев, пишет издание. По словам официальных лиц, договоренности также подразумевают значительные экономические и политические выгоды для Ирана. Лидеры Ирана считают, что они могут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России, заявили чиновники.

  • 17 ноября Главное управление разведки Минобороны сообщило, что беларуская делегация планирует визит в Иран, чтобы получить возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм на территории Беларуси.

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Вадим Ребрина
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Россия война Иран БПЛА
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