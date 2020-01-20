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Госпогранслужба и адвокат подтвердили снятие Микитася с рейса

Госпогранслужба и адвокат подтвердили снятие Микитася с рейса - Фото
Максим Микитась (Фото с личной страницы в Facebook)
20.01.2020, 13:26

Адвокат Максима Микитася утверждает, что поездка за границу была согласована с правоохранителями. НАБУ не комментирует ситуацию

В Госпогранслужбе подтвердили, что экс-президента строительной компании Укрбуд, бывшего народного депутата, подозреваемого в схеме с квартирами для Нацгвардии на 81,6 млн грн, Максима Микитася, сегодня сняли с рейса в аэропорту Борисполь при попытке выехать из Украины. Об этом сообщил LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Могу подтвердить, что ситуация с данным гражданином (Микитасем, - ред.) имела место в аэропорту Борисполь, когда он пытался вылететь из Украины. Но обстоятельства, как это происходило, сообщить не могу, поскольку это касается других правоохранительных органов", - отметил Демченко.

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Адвокат Микитася Александр Лысак уточнил LIGA.net, что его подзащитный собирался лететь в Великобританию.

"Причину (снятия с рейса, - ред.) не могу объяснить, я увижу когда документальный ответ на свой запрос, тогда смогу сказать. Официальные документы от НАБУ и антикоррупционной прокуратуры на выезд полностью есть", - сказал адвокат.

По его словам, Микитасю разрешение дали с 20 по 24 января. "25 (января, - ред.) он должен был сдать паспорта и надеть электронный браслет", - отметил Лысак.

Он уточнил, что это произошло сегодня утром. "При вылете самолет остановили и сняли человека с самолета", - добавил адвокат.

В НАБУ не стали комментировать LIGA.net факт снятия Микитася с рейса самолета. "Мы не комментируем ситуацию в принципе", - подчеркнули в НАБУ.

  • В декабре Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей по мере пресечения для бывшего президента корпорации Укрбуд Микитася. Его обязали прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию.
  • 11 декабря сотрудники ГБР и Генпрокуратуры провели обыски в особняке экс-нардепа. Его подозревают в легализации доходов, полученных преступных путем, и подделке документов, в частности, оформлении сделки с умершим человеком. Общую сумму "отмытых денег" правоохранители оценивают в 200 млн грн.
  • Микитась также фигурирует в деле о квартирах для Нацгвардии. 2 октября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило Микитасю о подозрении в организации завладения чужим имуществом.
  • Печерский районный суд Киева по ходатайству следователя Государственного бюро расследований (ГБР) арестовал корпоративные права и земельные участки корпорации Укрбуд, которую ранее контролировал подследственный экс-депутат Микитась.
  • В конце сентября Микитась заявил, что покинул Укрбуд и вышел из строительного бизнеса.

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