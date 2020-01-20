Госпогранслужба и адвокат подтвердили снятие Микитася с рейса

В Госпогранслужбе подтвердили, что экс-президента строительной компании Укрбуд, бывшего народного депутата, подозреваемого в схеме с квартирами для Нацгвардии на 81,6 млн грн, Максима Микитася, сегодня сняли с рейса в аэропорту Борисполь при попытке выехать из Украины. Об этом сообщил LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Могу подтвердить, что ситуация с данным гражданином (Микитасем, - ред.) имела место в аэропорту Борисполь, когда он пытался вылететь из Украины. Но обстоятельства, как это происходило, сообщить не могу, поскольку это касается других правоохранительных органов", - отметил Демченко.
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Адвокат Микитася Александр Лысак уточнил LIGA.net, что его подзащитный собирался лететь в Великобританию.
"Причину (снятия с рейса, - ред.) не могу объяснить, я увижу когда документальный ответ на свой запрос, тогда смогу сказать. Официальные документы от НАБУ и антикоррупционной прокуратуры на выезд полностью есть", - сказал адвокат.
По его словам, Микитасю разрешение дали с 20 по 24 января. "25 (января, - ред.) он должен был сдать паспорта и надеть электронный браслет", - отметил Лысак.
Он уточнил, что это произошло сегодня утром. "При вылете самолет остановили и сняли человека с самолета", - добавил адвокат.
В НАБУ не стали комментировать LIGA.net факт снятия Микитася с рейса самолета. "Мы не комментируем ситуацию в принципе", - подчеркнули в НАБУ.
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