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Гостомель получит статус города

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 00:38
Гостомель получит статус города - Фото
Фото: Facebook-группа Гостомеля

Поселок Гостомель, росположенный возле Киева, получит статус города. Соответствующий проект постановления в пятницу утвердил Кабинет Министров, сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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За это решение еще предстоит проголосовать Верховная Рада.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что на основании письма Гостомельского поселкового совета от 25 ноября 2021 года Киевская областная государственная администрация обратилась к Кабинету министров с предложением рассмотреть возможность отнесения поселка городского типа Гостомель к категории городов.

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  • 6 марта Гостомелю указом президента Украины было присвоено отличие "Город-герой Украины" .
  • Поселковый глава Гостомеля Юрий Прилипко погиб во время российской оккупации.
  • В городе до большой войны проживало, по официальным данным Госстата, около 12 000 человек.

Андрей Водяный
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кабмин киевская область гостомель
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