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Готовил теракты под Одессой. Агент российской разведки получил восемь лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 17:32
Готовил теракты под Одессой. Агент российской разведки получил восемь лет тюрьмы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Суд первой инстанции дал восемь лет тюрьмы агенту российской разведки, который готовил теракты в Одесской области накануне полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что сотрудники СБУ задержали российского агента с поличным – когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

По данным следствия, агент-иностранец периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Его курировали сотрудники российской военной разведки, которые действовали с территории временно оккупированного Приднестровья.

В СБУ говорят, что агенту ставили задачу – расшатать терактами и диверсиями общественно-политическую ситуацию в Одесской области. В частности он организовал поджог автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021-го и повредил памятник героям Небесной сотни.

Также он должен был атаковать офисы волонтерских и патриотических организаций, военную технику в Одесской области, утверждают в СБУ.

Следствие считает, что таким образом в преддверии полномасштабного вторжения российские спецслужбы хотели провести информационно-психологическую спецоперацию – показать якобы наличие в Одесском регионе "пророссийского подполья и антиукраинских настроений".

Суд признал агента российской разведки виновным по статье о теракте. Приговор – восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Марк Сировой
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