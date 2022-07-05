Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает в госизмене и работе на ФСБ РФ помощника одного из народных депутатов. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что мужчина был помощником нардепа Юрия Здебского из фракции Слуги народа.

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По данным СБУ, подозреваемый как российский агент осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. Следствие считает, что его завербовал сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ РФ Юрий Водолазкий во время поездки в Москву. Позже Водолазкий передал его в подчинение своему руководителю – Дмитрию Зубареву.

В СБУ считают, что помощник нардепа передавал куратору разведданные о международном сотрудничестве, внутреннем политическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке. Для сбора данных он использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника нардепа, информацию передавал по зашифрованному каналу связи, говорят в спецслужбе.

По данным следствия, за сотрудничество с российскими спецслужбами он получал $1500-4000 в месяц. Мужчину задержала в Киеве контрразведка в ходе спецоперации: ему сообщили о подозрении в госизмене и отправили под арест. Сейчас досудебное расследование завершено, материалы переданы в суд.

СПРАВКА. Здебский – бывший украинский военный, полковник, ветеран войны на Донбассе. Был избран в парламент в 2019 году на 172 округе в Харькове, является членом комитета на нацбезопасности, обороне и разведке. Сейчас ходит в Раду, о чем свидетельствует, например, его недавнее голосование за назначение Дмитрия Лубинца новым омбудсменом. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, к Здебскому пока претензий нет, о возможных связях помощника с ФСБ он не знал.

В конце июня в Херсоне подорвали автомобиль нардепа СН Алексея Ковалева, который открыто сотрудничает с российскими оккупантами в Херсоне и подозревается в коллаборационизме.

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Марк Сировой

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