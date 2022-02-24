Готовьтесь к фейкам пропаганды РФ: украинцев просят не слушать и не читать росСМИ

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег украинцев, что ежесекундно враг будет наращивать дезинформацию, и абсолютно все российские СМИ сейчас – это военная пропаганда, которой нельзя верить. Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге ОП.

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По словам Арестовича, оккупанты будут заявлять, что "воду в Киеве отравили", "был взрыв химического вещества", "президент сбежал", "армия сдалась" и прочее.

"Все, что передают сейчас российские СМИ, прописью – ВСЕ, это военная пропаганда и информационно-психологическая операция против нас", – предостерег Арестович.

Он сказал, что не советует использовать росСМИ даже в качестве альтернативного источника информации. Кроме того, западные СМИ часто перепечатывают российские, потому Арестович призывает перепроверять вообще всю информацию и доверять только официальным источникам.

"Сейчас информационная составляющая чуть ли не самая главная во время боевых действий", - отметил он, добавив, что власти будут своевременно обо всем информировать.

Оксана Житнюк

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