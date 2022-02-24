UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Готовьтесь к фейкам пропаганды РФ: украинцев просят не слушать и не читать росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 10:34
Готовьтесь к фейкам пропаганды РФ: украинцев просят не слушать и не читать росСМИ - Фото
Алексей Арестович (скриншот с видео)

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег украинцев, что ежесекундно враг будет наращивать дезинформацию, и абсолютно все российские СМИ сейчас – это военная пропаганда, которой нельзя верить. Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

По словам Арестовича, оккупанты будут заявлять, что "воду в Киеве отравили", "был взрыв химического вещества", "президент сбежал", "армия сдалась" и прочее.

"Все, что передают сейчас российские СМИ, прописью – ВСЕ, это военная пропаганда и информационно-психологическая операция против нас", – предостерег Арестович.

Он сказал, что не советует использовать росСМИ даже в качестве альтернативного источника информации. Кроме того, западные СМИ часто перепечатывают российские, потому Арестович призывает перепроверять вообще всю информацию и доверять только официальным источникам.

"Сейчас информационная составляющая чуть ли не самая главная во время боевых действий", - отметил он, добавив, что власти будут своевременно обо всем информировать.

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пропаганда
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 