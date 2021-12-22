"Готовят провокацию". В Минобороны ответили на слова РФ о химоружии и ЧВК США на Донбассе

В Украине нет иностранных частный военных компаний, кроме российских на оккупированных территориях. Украина не доставляла химическое оружие на Донбасс. К распространению подобной дезинформации следует относиться как к подготовке Россией новой провокации. Об этом говорится в комментарии Министерства обороны в ответ на заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что якобы американская ЧВК готовит провокацию с химическим элементом на Донбассе.

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Центр оперативного информирования Минобороны назвал намеренной дезинформацией заявление Шойгу о якобы "достоверно установленном присутствии более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области".

"В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация", – заявили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что не соответствует действительности и другое утверждение Шойгу о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман".

"Единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям исходит от российских оккупационных войск, нарушающих режим прекращения огня, убивают украинских граждан и блокируют работу международной миссии", – подчеркнули в Минобороны.

В министерстве напомнили, что в 2018 году Россия уже распространяла фейки о синих бочках якобы "с ядовитым веществом в Красногоровке".

"Поскольку последняя дезинформация озвучена на высшем военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как для подготовки конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле", – заявили в Минобороны.

21 декабря Шойгу заявил, что на подконтрольных Украине территориях Донбасса якобы есть "частные военные компании" США, которые привезли туда химическое оружие.

22 декабря спикер Пентагона Джон Кирби и спикер Госдепа США Нэд Прайс заявили, что Шойгу врет.

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Наталия Медведева

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