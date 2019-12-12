ГПСУ: Пропагандистов "Звезды" могут больше не пустить в Украину

Фото: dpsu.gov.ua

При выезде пропагандистов телеканала Минобороны России "Звезда" из Украины им могут запретить въезд в страну в дальнейшем. Об этом LIGA.net рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, на момент въезда российских пропагандистов в Украину Госпогранслужба не располагала информацией о том, запрещен ли этим людям въезд в страну, посещали они временно оккупированные территории Донбасса и Крыма или нет, а сами они не представились как журналисты. Инспекторы Госпогранслужбы при паспортном контроле во время оформления документов могут руководствоваться такими данными.

Вместе с тем Демченко не исключает, что при выезде пропагандистов может быть принято решение о дальнейшем запрете им посещать Украину. Запрет этот может быть основан даже на том, что они вели видеосъемку во время оформления документов, что является нарушением закона. Анализ же их деятельности на территории Украины находится в ведении СБУ.

Демченко напомнил, что на официальном сайте Госпогранслужбы существует раздел Стоп-лист, куда граждане могут вносить информацию о лицах, незаконно посещавших временно оккупированные территории, а ведомство анализирует эти данные и делает соответствующие выводы.

Собеседник в силовых структурах отметил LIGA.net, что происходящее - спецоперация МО РФ в связи с заявлением президента Украины о том, что российские журналисты могут приехать на Донбасс.