ГПУ обвинила террористов в фальсификации дел против Украины

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Наталье Никоноровой, одному из главарей террористов ДНР, которого боевики называют "министром иностранных дел", а также "уполномоченному по правам человека" Дарье Морозовой и двум членам "спецкомиссий" прокуратура объявила заочное подозрение. Об этом рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга.

Их обвиняют в том, что жителей Украины при пересечении линии разграничения угрозами заставляли писать заявления о смерти своих родственников якобы в результате действий украинских военных, сообщил Матиос.

По его словам, на основе этих заявлений следственный комитет России формировал дела против Украины в ЕСПЧ. Сейчас на рассмотрении суда по правам человека находится 1539 таких дел, сообщил главный военный прокурор.

Он рассказал, что украинским следователям пришлось работать долгое время, чтобы получить показания от лиц, проживающих на оккупированных территориях. Однако в итоге следствие получило подтверждения от ряда граждан, что их свидетельства о якобы преступлениях украинских военных были получены под давлением оккупационных властей.