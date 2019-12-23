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ГПУ опровергла выдачу Азербайджану оппозиционного блогера

ГПУ опровергла выдачу Азербайджану оппозиционного блогера - Фото
Эльвин Исаев (Фото: Эльвин Исаев/Facebook)
23.12.2019, 10:26

Эльвин Исаев пропал в Киеве 12 декабря, власти Азербайджана заявили, что он депортирован

Генеральная прокуратура опровергла сообщение миграционной службы Азербайджана о депортации из Украины оппозиционного блогера Эльвина Исаева. Об этом ГПУ сообщила в ответ на запрос Радио Свобода.

"Генеральной прокуратурой решение о выдаче Эльвина Исаева в Айзербайджан не принималось, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась", - утверждают в ГПУ.

Также в ГПУ заявили, что не могут сообщить информацию о том, в каких преступлениях Исаева подозревают в Азербайджане, поскольку не принимают участия в расследовании.

  • В конце сентября Исаев приехал в Киев из России, где его лишили российского гражданства и собирались выдать Азербайджану. Выдача была остановлена решением ЕСПЧ. Исаев называл президента Азербайджана Ильхама Алиева диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.
  • 14 декабря издание ZMINA сообщило, что 12 декабря Исаев пропал в Киеве.
  • В тот же день азербайджанские СМИ сообщили о заявлении миграционной службы Азербайджана, что Исаев якобы депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение иммиграционного законодательства, и на основании решения суда арестован в Баку.
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Азербайджан депортация Эльвин Исаев
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