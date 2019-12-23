ГПУ опровергла выдачу Азербайджану оппозиционного блогера

Генеральная прокуратура опровергла сообщение миграционной службы Азербайджана о депортации из Украины оппозиционного блогера Эльвина Исаева. Об этом ГПУ сообщила в ответ на запрос Радио Свобода.
"Генеральной прокуратурой решение о выдаче Эльвина Исаева в Айзербайджан не принималось, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась", - утверждают в ГПУ.
Также в ГПУ заявили, что не могут сообщить информацию о том, в каких преступлениях Исаева подозревают в Азербайджане, поскольку не принимают участия в расследовании.
- В конце сентября Исаев приехал в Киев из России, где его лишили российского гражданства и собирались выдать Азербайджану. Выдача была остановлена решением ЕСПЧ. Исаев называл президента Азербайджана Ильхама Алиева диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.
- 14 декабря издание ZMINA сообщило, что 12 декабря Исаев пропал в Киеве.
- В тот же день азербайджанские СМИ сообщили о заявлении миграционной службы Азербайджана, что Исаев якобы депортирован из Украины в Азербайджан за нарушение иммиграционного законодательства, и на основании решения суда арестован в Баку.