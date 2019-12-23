ГПУ опровергла выдачу Азербайджану оппозиционного блогера

Эльвин Исаев (Фото: Эльвин Исаев/Facebook)

Генеральная прокуратура опровергла сообщение миграционной службы Азербайджана о депортации из Украины оппозиционного блогера Эльвина Исаева. Об этом ГПУ сообщила в ответ на запрос Радио Свобода.

"Генеральной прокуратурой решение о выдаче Эльвина Исаева в Айзербайджан не принималось, и его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась", - утверждают в ГПУ.

Также в ГПУ заявили, что не могут сообщить информацию о том, в каких преступлениях Исаева подозревают в Азербайджане, поскольку не принимают участия в расследовании.