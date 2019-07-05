ГПУ отменила закрытие дела против Иванющенко

Юрий Иванющенко (скриншот с видео)

Заместитель генпрокурора отменил постановление прокуратуры Одесской области о закрытии дела против бывшего регионала Юрия Иванющенко. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, отменены два постановления одесской прокуратуры о закрытии уголовного производства против Иванющенко, его бизнес-партнера Ивана Аврамова, экс-директора рынка 7-й километр Олега Греся, а также Бориса Мельничука.

Главе Нацполиции направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и Аврамова, сообщила Сарган.

Ранее стало известно, что полиция сняла с розыска Иванющенко на основании информации из прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства против него в связи с отсутствием состава преступления в его действиях.