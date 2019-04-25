Мангера теперь не подозревают в заказе убийства Гандзюк - ГПУ

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокуратура вынесла новое подозрение главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру по делу об убийстве местной общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook пишет спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Фигуранту сменили подозрение на ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 27, а также ч. 2 ст. 121 УК (это умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное особо мучительным способом, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего) - как организатору преступления по предварительному сговору группой лиц.

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"Подозрение изменено, исходя из добытых доказательств и имеющихся у следствия оснований", - пояснил Лысенко.

Также в связи с получением новых разоблачающих доказательств изменено подозрение на ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 УК еще пяти обвиняемым по этому делу - Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчуку (возможно, тот, кто плеснул кислотой) и Сергею Торбину (возможный организатор).

"Еще одного фигуранта по делу Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей", - пишет спикер ГПУ.

Он добавил, что ход следствия согласуется с родными и адвокатами погибшей.

Слідство.Інфо сообщили ранее, что Мангеру смягчили подозрение и теперь его "подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк".

24 апреля подозреваемые в нападении с кислотой на Екатерину Гандзюк, которая из-за этого скончалась в больнице, пошли на сделку со следствием, полностью признали вину и дают разоблачительные показания. Теперь ГПУ инкриминирует им нанесение тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 УК) и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 УК), за что им грозит 7-10 лет тюрьмы вместо 10-15 лет или пожизненного по статье за умышленное убийство.