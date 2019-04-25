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25.04.2019, 06:29

Мангеру смягчили подозрение по делу Гандзюк - Слідство.Інфо

Мангеру смягчили подозрение по делу Гандзюк - Слідство.Інфо - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Владиславу Мангеру изменили статью - теперь его не подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк

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Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру Генеральная прокуратура объявила новое подозрение по делу об убийстве советницы мэра Херсона и общественной деятельницы Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на свои источники.

Сказано, что теперь Мангера подозревают не в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса). Санкция предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

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Ранее голову Херсонского облсовета подозревали в организации убийства и умышленном убийстве. По этой статье ему грозило от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. 

Вчера, 24 апреля, LIGA.net сообщили в ГПУ, подозреваемые в нападении Екатерину Гандзюк, которая скончалась в больнице, пошли на сделку со следствием, полностью признали вину и дают новые разоблачительные показания. Теперь ГПУ инкриминирует им нанесение тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 УК) и совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.28 УК). За это им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы вместо 10-15 лет тюрьмы или пожизненного заключения по статье за умышленное убийство.

Вчера, 23 апреля, стало известно, что адвокаты главы Херсонской ОГА Владислава Мангера подали в Шевченковский райсуд Киева жалобу для отмены объявленного ему подозрения по делу об убийстве Гандзюк.

15 апреля Шевченковский райсуд Киева отказался продлить отстранение от должности Мангера.

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Теги: сделка, подозрение, следствие, заказчик, Екатерина Гандзюк, владислав мангер
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