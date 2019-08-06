ГПУ вызвала на допрос окружение Порошенко

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Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую председательницу Национального банка Украины Валерию Гонтареву и бывшего заместителя главы АП Алексея Филатова. Об этом ГПУ сообщает на сайте.

Кроме того, вызван на допрос министр экологии времен Януковича Николай Злочевский. Всех троих чиновников вызвали на допрос в качестве подозреваемых.

В конце апреля ГПУ вызывала Гонтареву и Филатова, а также экс-главу АП Бориса Ложкина для вручения подозрений и допроса.

В повестке указан номер уголовного производства - N12013220540000400. Один из эпизодов этого дела коррупционные схемы беглого бизнесмена Сергея Курченко.

В сегодняшних повестках указан тот же номер производства.

В списке повесток указана также омбудсмен Людмила Денисова. Ее вызвали на завтра, 7 августа, в качестве свидетеля по производству N42014100020000046.

Филатов был назначен на должность замглавы АП в июле 2014 года. Он отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента, в частности, в области судоустройства, разработки и внедрения судебной реформы, а также представительство президента в судах.

11 мая тогда еще действующий президент Петр Порошенко уволил Филатова.