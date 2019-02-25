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25.02.2019, 16:58

Греко-католики ответили на призыв Филарета не идти в Святую Софию

Греко-католики ответили на призыв Филарета не идти в Святую Софию - Фото
Филарет и Святослав (фото - пресс-служба УПЦ КП)

Предстоятели УГКЦ и ПЦУ встретятся для обсуждения спорных вопросов на счет богослужения в Софийском соборе

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Украинская греко-католическая церковь заявила, что окончательное решение о богослужении в соборе Святой Софии в Киеве на церковный праздник Благовещение еще не принято. Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.

"В настоящее время окончательного решения относительно формата проведения общиной нашей Церкви богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 не принято", - сказано в заявлении.

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В УГКЦ объяснили, что церковь руководствуется нормами национального законодательства и "с уважением относится к чувствам наших православных братьев".

"С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которая состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава (глава УГКЦ) в Украину", - говорят в департаменте.

Там отметили, что до разрешения спорных вопросов между предстоятелями церквей, "официальные комментарии не предоставляются". 

22 февраля почетный патриарх ПЦУ Филарет призвал предстоятеля УГКЦ патриарха Святослава отказаться от запланированного богослужения в Софийском соборе, "потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия - соборе Святой Софии". Он также заявил, что этим событием может воспользоваться РФ для провокаций.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний анонсировал встречу с предстоятелем УГКЦ для обсуждения "вопросов, касающихся двух церквей".

Ранее, 18 февраля, патриарх Святослав написал в своем Facebook, что получил соответствующее разрешение от министра культуры Евгения Нищука. Минкульт заявляет, что не давал разрешения на богослужения в Софийском соборе УГКЦ и "считает, что осуществление подобных мероприятий наносит непоправимый вред памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО".

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Теги: Греко-католики, религия, церковь, филарет, софия киевская, угкц
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