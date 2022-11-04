Греция никогда не признает незаконную аннексию украинских территорий – президент

Греция никогда не признает незаконной аннексии временно оккупированных территорий Украины, которую объявила Россия. Об этом заявила президент Греции Катерина Сакелларопулу после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает пресс-служба ОП.

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Она заявила, что Греция с первого дня находится на стороне Украины и поддерживает решительность украинцев защитить свою территориальную целостность. По ее словам, Греция будет поддерживать столько, сколько нужно.

"Мы никогда не признаем незаконного присоединения регионов Украины к напавшему на вас государству", – сказала Сакелларопулу.

Она добавила, что Греция осуждает российскую агрессию, поддерживает санкционную политику против РФ и евроатлантические стремления Украины. Россия же должна ответить за свои преступления, подытожила президент Греции.

Зеленский сообщил, что Украина получила от Греции первую партию броневиков.

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Марко Сировой

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