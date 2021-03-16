Грицак об упоминании своего имени на пленках Медведчука-Суркова: Обсуждали обмен пленными

Бывший глава Службы безопасности Василий Грицак в 2014 году контактировал с одним из главарей поддерживаемой Россией террористической группировки в оккупированной части Донецкой области Владимиром Кононовым по обмену пленными, а о поставке "наличных" речи не было. Об этом Грицак рассказал Радио Свобода, комментируя упоминание своего имени на записях разговора якобы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова.

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В этом разговоре Грицака упоминают как якобы контактное лицо в переговорах с боевиками по вопросам Дебальцево, "поставок туда наличных" и освобождения пленных.

По словам экс-главы СБУ, в 2014 году планировался большой обмен пленными, который готовился больше месяца. В ходе подготовки обмена было несколько контактов с Кононовым.

"Когда обмен готовился, мы имели действительно несколько контактов с Кононовым. Это мы всегда делали...", – рассказал Грицак.

Он говорит, что СБУ в то время часто проводила такие обмены, не подключая к процессу политическое руководство Украины.

"Принимали решение, так сказать, на оперативно-тактическом уровне и забирали наших ребят из тюрьмы, из ям", – сказал экс-глава спецслужбы.

По словам Грицака, он хорошо помнит обмен, который упоминается в записи разговора.

"Есть фотографии и видео, где мы стоим в районе Ясиноватой на нейтральной территории. Присутствовал я, Кононов, Медведчук, "Альфа" украинская, их боевики. Тогда мы автобусами передавали боевиков и забирали наших ребят", – рассказал он.

Грицак отметил, что вопрос передачи "налички" на оккупированных территориях, о котором идет речь в разговоре якобы Медведчука и Суркова, он никогда с боевиками не обсуждал.

"Это абсурд, просто абсурд. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому же Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о какой вообще "наличке" речь не шла. Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах ... Речь идет о целенаправленных попытках дискредитации нас", – сказал экс-глава СБУ

По его мнению, попытки дискредитации представителей украинских спецслужб объясняются тем, что они продолжают вести работу против российской пятой колонны в Украине и против страны-агрессора.

25 февраля появилась якобы запись разговора Медведчука и Суркова, в котором они обсуждали поставки электроэнергии в Крым, освобождение пленных, в разговоре также упоминался Порошенко.

15 марта интернет-издание Обозреватель обнародовало запись разговора якобы Медведчука и Суркова, в которой, в частности, упоминается Грицак.

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Наталия Медведева

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