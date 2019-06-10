Гриценко назвал первую десятку списка Гражданской позиции

Анатолий Гриценко

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко на съезде в Киеве презентовал первую десятку партийного списка, с которым политсила пойдет на выборы в Раду.

В пятерке также народный депутат, лидер партии Народный контроль Дмитрий Добродомов, лидер партии Рідна країна Николай Томенко, лидер Европейской партии Николай Катеринчук и адвокат Марина Соловьева.

Во второй пятерке - секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава Ивано-Франковской областной организации партии Николай Ладовский, экс-депутат Егор Фирсов и бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, Гражданская позиция набирает 1,8% голосов.

8 июня Гриценко обратился к своим подписчикам в Facebook с вопросом, стоит ли его политической силе объединяться с партией Михаила Саакашвили Рух нових сил.