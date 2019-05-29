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29.05.2019, 10:15

Гриценко не против быть в команде Зеленского, но ставит условие

Гриценко не против быть в команде Зеленского, но ставит условие - Фото
Анатолий Гриценко Фото: LIGA.net

Лидер партии Гражданская позиция заявил, что не будет работать с президентом, если Юрий Луценко останется генпрокурором

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, который этой весной баллотировался в президенты, сказал, что пойдет работать с президентом Владимиром Зеленским, если тот создаст команду "на правильных принципах". Об этом политик заявил в эфире телеканала ZIK. 

Гриценко добавил, что если Зеленский оставит на должности генпрокурора Юрия Луценко, он "не согласится и на самый высокий пост - даже премьерский или спикерский".

Ранее Гриценко заявил, что внимание общественности к кадровым назначениям президента "явно преувеличено", а назначение глав ведомств "сразу покажет, для чего их назначают и в состоянии ли они выполнять определенные задания".

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Теги: Владимир Зеленский, юрий луценко, анатолий гриценко
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