Гриценко не против быть в команде Зеленского, но ставит условие

Анатолий Гриценко Фото: LIGA.net

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, который этой весной баллотировался в президенты, сказал, что пойдет работать с президентом Владимиром Зеленским, если тот создаст команду "на правильных принципах". Об этом политик заявил в эфире телеканала ZIK.

Гриценко добавил, что если Зеленский оставит на должности генпрокурора Юрия Луценко, он "не согласится и на самый высокий пост - даже премьерский или спикерский".

Ранее Гриценко заявил, что внимание общественности к кадровым назначениям президента "явно преувеличено", а назначение глав ведомств "сразу покажет, для чего их назначают и в состоянии ли они выполнять определенные задания".

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