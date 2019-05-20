Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.05.2019, 17:08

Гриценко поддержал Зеленского: Ждем указ о роспуске Рады

Гриценко поддержал Зеленского: Ждем указ о роспуске Рады - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Гражданской позиции заявил, что готов к досрочным выборам

Реклама
Реклама

Лидер политической партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что поддерживает решение президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду. Об этом политик сообщил в Facebook.

"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие. Новой Раде и новому парламенту нужно новое качество - профессионализм и честность. Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем указ с датой голосования", - считает Гриценко.

Реклама

Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент. Также президент предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке". 

Читайте также: Зеленский зовет глав фракций обсудить роспуск Рады

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, анатолий гриценко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 