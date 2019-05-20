Гриценко поддержал Зеленского: Ждем указ о роспуске Рады

Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер политической партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что поддерживает решение президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду. Об этом политик сообщил в Facebook.

"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие. Новой Раде и новому парламенту нужно новое качество - профессионализм и честность. Тогда наша страна действительно получит шанс. Ждем указ с датой голосования", - считает Гриценко.

Реклама

Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент. Также президент предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".

Читайте также: Зеленский зовет глав фракций обсудить роспуск Рады