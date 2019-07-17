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17.07.2019, 11:09

Гриценко пригрозил Смешко: Рога обломаю

Гриценко пригрозил Смешко: Рога обломаю - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам лидера Гражданской позиции, Смешко с охранником "применили физическое воздействие" против нардепа Добродомова за кулисами телепрограммы

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко обвинил лидера партии Сила и честь Игоря Смешко в том, что тот со своим охранником якобы пытался "физически воздействовать" на нардепа Дмитрия Добродомова в студии канала ICTV, - и пригрозил членовредительством конкуренту на выборах в Раду.

Инцидент с Добродомовым произошел вчера, 16 июля, вне эфира программы Свобода слова.

У себя в Facebook Гриценко написал, что Смешко "спровоцировали неудобные вопросы" об избирательных списках партии Силы и честь, в результате чего последний "не придумал ничего лучше, как подло, за кулисами студии во время рекламы, натравить еще и своего охранника на представителя нашей команды". 

"Надавить физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки оставьте себе. В студии (не за кулисами) генерала я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок - рога обломаю. Без охранника", - написал Гриценко. 

Ситуацию также прокомментировала нардеп Народного фронта Виктория Сюмар (баллотируется в Раду от партии Европейская солидарность), написав в Facebook следующее: "Не знаю, про какую "честь" можно говорить у Смешко, который физически набросился на Добродомова с кулаками и охранником. А потом в эфире изображал удивление".

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Теги: свобода слова, анатолий гриценко, игорь смешко, дмитрий добродомов
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