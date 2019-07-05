Сюр. Гриценко сделал новое рекламное видео: теперь об олигархах

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Креативный отдел партии Гражданская позиция продолжает снимать для посетителей интернета "кино о выборах"

У лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко, который идет на досрочные выборы в Верховную Раду, сгенерировали очередной рекламный ролик, который выложен на ресурсах этой политической силы.

В мини-кино пиарщики Гриценко показывают, как партия вместе с руководителем "не продается", в отличие от конкурентов. Особенно креативщикам удался кучерявый и бородатый олигарх, который по сюжету хотел купить себе немного Гриценко.

Некоторые пользователи считают, что этот хамовитый персонаж похож на владельца группы Приват Игоря Коломойского.

10 дней назад Гриценко записал аналогичный по стилистике ролик, в котором он помогает некоему неопытному и нервному игроку в шахматы, который похож на президента Владимира Зеленского, одолеть матерого и высокомерного супостата: тот напоминает своим видом лидера страны-оккупанта РФ Владимира Путина

Досрочные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

Как показал опрос группы Рейтинг с 29 июня по 3 июля, за Гражданскаую позицию готовы идти голосовать 2,4% опрошенных избирателей. То есть, пятипроцентный барьер партия, по этим данным, не преодолевает и в Раду не попадает.

Недавно Гриценко заявил, что не против заполучить кресло премьера.

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Теги: реклама, гражданская позиция, игорь коломойский, анатолий гриценко, сюр
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