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10.06.2019, 14:59

Гриценко не против заполучить кресло премьера

Гриценко не против заполучить кресло премьера - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Гражданская позиция заявил, что готов сформировать правительство "точно лучше нынешнего"

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что не против возглавить правительство. Так на съезде своей партии он ответил на вопрос, есть ли у них кандидат на пост премьера. 

"Да, я готов возглавить и сформировать правительство", - сказал Гриценко.

Политик добавил, что в их команде найдут также кандидатов для должностей спикера Рады, вице-премьеров, министров и глав ведомств. 

Досрочные выборы в парламент состоятся 21 июля. Гражданская позиция идет на них совместно с тремя партиями

Ранее о готовности занять пост премьер-министра заявили пятый президент Петр Порошенко и лидер партии Сила и честь Игорь Смешко.

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Теги: выборы, гражданская позиция, анатолий гриценко
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