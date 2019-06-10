Гриценко не против заполучить кресло премьера

Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что не против возглавить правительство. Так на съезде своей партии он ответил на вопрос, есть ли у них кандидат на пост премьера.

"Да, я готов возглавить и сформировать правительство", - сказал Гриценко.

Политик добавил, что в их команде найдут также кандидатов для должностей спикера Рады, вице-премьеров, министров и глав ведомств.

Досрочные выборы в парламент состоятся 21 июля. Гражданская позиция идет на них совместно с тремя партиями.

Ранее о готовности занять пост премьер-министра заявили пятый президент Петр Порошенко и лидер партии Сила и честь Игорь Смешко.

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