Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.06.2019, 18:21

Порошенко готов стать премьер-министром

Порошенко готов стать премьер-министром - Фото
Фото: EPA

Лидер Европейской солидарности рассматривает такую возможность при условии победы его партии на парламентских выборах

Пятый президент Петр Порошенко в случае победы своей партии Европейская солидарность на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром. Об этом он заявил во время съезда партии, передает Громадське.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.

"Если мы победим на выборах, то - да", - сказал Порошенко.

В то же время отмечается, что он не дал прямого ответа на вопрос, будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат.

"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", - сказал Порошенко.

Сегодня, 9 июня, Порошенко на съезде партии Европейская солидарность представил первую десятку избирательного списка.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, премьер-министр, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 