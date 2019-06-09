Порошенко готов стать премьер-министром

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Пятый президент Петр Порошенко в случае победы своей партии Европейская солидарность на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром. Об этом он заявил во время съезда партии, передает Громадське.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.

"Если мы победим на выборах, то - да", - сказал Порошенко.

В то же время отмечается, что он не дал прямого ответа на вопрос, будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат.

"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", - сказал Порошенко.

Сегодня, 9 июня, Порошенко на съезде партии Европейская солидарность представил первую десятку избирательного списка.