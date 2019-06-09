Кого Порошенко ведет в Раду. Названа первая десятка списка партии

Съезд партии Европейская солидарность (фото - Twitter Петра Порошенко)

Лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко представил первую десятку своего партийного списка на выборы в Верховную Раду. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

По словам Порошенко, на президентских выборах все услышали запрос общества на обновление всего политического класса. Поэтому, сказал он, значительное количество кандидатов сделают только первый шаг в политику. Они будут работать с более опытными политиками.

"Сегодня линия борьбы за Украину проходит в Верховной Раде. Там мы должны защитить свободу и европейское направление", - сказал он.

В его список попали, кроме действующих депутатов и политиков, военные и волонтеры. Первая десятка Европейской Солидарности выглядит так:

Петр Порошенко, пятый президент (2014-2019) Андрей Парубий, спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады Михаил Забродский, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ София Федина, телеведущая, общественный деятель Мустафа Джемилев, один из лидеров Меджлиса Яна Зинкевич, волонтер и командир Госпитальеров Олег Синютка, губернатор Львовской области Ахтем Чийгоз, замглавы Меджлиса Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам евроинтеграции

"Кто-то назначает кадры из 95 квартала. Для нас важнее те, кто прошел 95 бригаду", - пошутил Порошенко в адрес нового президента Владимира Зеленского.

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