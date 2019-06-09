Кого Порошенко ведет в Раду. Названа первая десятка списка партии

Лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко представил первую десятку своего партийного списка на выборы в Верховную Раду. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
По словам Порошенко, на президентских выборах все услышали запрос общества на обновление всего политического класса. Поэтому, сказал он, значительное количество кандидатов сделают только первый шаг в политику. Они будут работать с более опытными политиками.
"Сегодня линия борьбы за Украину проходит в Верховной Раде. Там мы должны защитить свободу и европейское направление", - сказал он.
В его список попали, кроме действующих депутатов и политиков, военные и волонтеры. Первая десятка Европейской Солидарности выглядит так:
"Кто-то назначает кадры из 95 квартала. Для нас важнее те, кто прошел 95 бригаду", - пошутил Порошенко в адрес нового президента Владимира Зеленского.
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