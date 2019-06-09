Губернатор Закарпатской области покинул партию Порошенко

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль написал заявление о выходе из состава партии пятого президента Петра Порошенко БПП Солидарность, которая после ребрендинга называется Европейская солидарность. Об этом говорится на его официальном сайте.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность. Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность", - сказано в заявлении.

Заявление Геннадия Москаля (фото - moskal.in.ua)

23 апреля 2019 года Геннадий Москаль уже пытался покинуть должность председателя Закарпатской ОГА, но президент не одобрил его решение уйти в отставку.

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