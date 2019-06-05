Садовый призвал Вакарчука и Гриценко поддержать Самопомощь

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Самопомощи Андрей Садовый призвал руководителей партий Голос и Гражданская позиция Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценка соответственно поддержать кандидатов от Самопомощи в округах на парламентских выборах 21 июля. Об этом он написал в Facebook.

"Поддержите наши кандидатуры, а мы поддержим ваши на других округах", - предложил львовский мэр.

Он добавил, что Самопомощь будет выдвигать своих кандидатов на тех округах, "где у нее реально сильные борцы".

Ранее лидер партии заявлял, что верит в объединение с Вакарчуком в Раде при условии, что их партии пройдут туда на выборах. Самопомощь отобрала уже две трети людей в список.

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