Садовый верит в объединение с Вакарчуком в парламенте

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Львова Андрей Садовый верит в объединение с партией Святослава Вакарчука Голос в Верховной Раде нового созыва при условии, что они пройдут на выборах. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"На прошлой неделе я общался со Славиком Вакарчуком. Я бы очень хотел, чтобы мы по округам имели общих кандидатов, но по спискам однозначно, что мы выстраиваем свои списки на тех принципах, которые приемлемы. Поэтому по моему убеждению, возможно, в парламенте мы будем вместе. То, что с Вакарчуком мы еще раньше говорили о сочетании в парламенте, я в это верю", - сказал Садовый.

28 мая Вакарчук у себя в Twitter сообщил, что его политсила не будет объединяться с другими партиями, которые он назвал "политическими брендами".

"Кое-кто пытается без нас наш женить. Партия Голос не объединяется с политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды", – написал он.

Ранее Голос назвал десять требований к тем, кто захочет войти в их избирательный список, чтобы попасть в Раду по итогам предстоящих внеочередных выборов.