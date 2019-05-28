Вакарчук: Голос не будет объединяться с "брендами"

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук у себя в Twitter сообщил, что его политсила не будет объединяться с другими партиями, которые он назвал "политическими брендами".

"Кое-кто пытается без нас наш женить. Партия Голос не объединяется с политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды", – написал он.

"Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами", – добавил Вакарчук.

Ранее Голос назвал десять требований к тем, кто захочет войти в их избирательный список, чтобы попасть в Раду по итогам предстоящих внеочередных выборов.

15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать с Голосом в выборах. При этом лидер группы "Океан Эльзы" не планирует прекращать заниматься музыкой, "если не придется идти в исполнительную власть".

Вакарчук сказал, что их финансирует "средний бизнес и немного крупный".