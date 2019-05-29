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29.05.2019, 20:11

Самопомощь отобрала уже две трети людей в список: имена

Самопомощь отобрала уже две трети людей в список: имена - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"80% списка - это будут новые лица для украинского парламента", - отметили в партии

Партия Самопомощь опубликовала рейтинг кандидатов в народные депутаты среди лидеров областей и рейтинг действующих депутатов Рады от Самопомощи, на основе которых впоследствии будет сформирован финальный избирательный список партии. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Рейтинг лидеров областей сформировали "выборщики путем тайного голосования", говорится в сообщении.

Победителями голосования по макрорегионам, которые войдут в первую пятерку рабочего списка лидеров партии в регионах:

- Виталий Фыдрин, Тернопольская область, регион Запад;

- Вячеслав Кущинский, Полтавская область, регион Восток;

- Андрей Дмитриев, Херсонская область, регион Юг;

- Руслан Хомич, Волынская область;

- Ольга Бабий, Киевская область.

Рабочий список действующих народных депутатов фракции Самопомощь в Раде:

Олег Березюк,

Оксана Сыроид,

Олег Лаврик,

Роман Семенуха,

Татьяна Острикова,

Любомир Зубач,

Тарас Пастух,

Руслан Сидорович,

Ирина Сысоенко,

Анна Романова,

Игорь Диденко,

Павел Костенко,

Сергей Кираль.

Общий избирательный список Самопомощи будет сформирован из трех рабочих списков: списка действующих депутатов, списка лидеров партии в регионах и списка лидеров общественных мнений и экспертной среды.

В Самопомощи заявили, что общий список партия выставит на публичное обсуждение и передаст для проверки антикоррупционным общественным организациям.

"80% списка - это будут новые лица для украинского парламента", - сказано в сообщении.

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Теги: выборы, андрей садовый, олег березюк, самопомощь
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