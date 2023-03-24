"Громкий бабах": В Севастополе снова слышали "бавовну"

В социальных сетях временно оккупированного Севастополя пишут о "громком звуке", которые слышны в районе Камышовой бухты и бухты "Омега" (они находятся к западу от центра города).

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Первые сообщения о "бавовне" появились в 17:00.

"Прогремел взрыв в районе бухты Омега, очень громко".

"Сбивали что-то с корабля, пока неизвестно, что."

Примерно через 30 минут сообщили, что второй "громкий звук" был слышен в районе Солдатского пляжа (в 1970-х так назывался пляж, который затем был облагорожен и получил название "Солнечный", но сейчас это название может носить какой-то другой участок побережья).

Утром 22 марта оккупанты сообщили о ночной атаке надводных беспилотников на Севастопольскую бухту, некоторые радиостанции россиян начали транслировать сообщения об эвакуации из Крыма.

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Сергій Бережний

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