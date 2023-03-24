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"Громкий бабах": В Севастополе снова слышали "бавовну"

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 19:47
Камышовая бухта, Севастополь (Фото - Wikimapia)

В социальных сетях временно оккупированного Севастополя пишут о "громком звуке", которые слышны в районе Камышовой бухты и бухты "Омега" (они находятся к западу от центра города).

Первые сообщения о "бавовне" появились в 17:00. 

"Прогремел взрыв в районе бухты Омега, очень громко". 

"Сбивали что-то с корабля, пока неизвестно, что."

Фото – скриншот

Примерно через 30 минут сообщили, что второй "громкий звук" был слышен в районе Солдатского пляжа (в 1970-х так назывался пляж, который затем был облагорожен и получил название "Солнечный", но сейчас это название может носить какой-то другой участок побережья).  

Фото – скриншот

Смотрите также: Атака надводных дронов на бухту Черноморского флота в Севастополе: появилось видео ударов

Сергій Бережний
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война севастополь бавовна
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