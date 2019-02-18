Гройсман сказал, пойдет ли на выборы в Раду со своей партией

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман не исключает, что может пойти самостоятельно на парламентские выборы в этом году. Об этом он сказал в интервью LIGA.net, комментируя слухи о том, что создает собственную партию.

"Политическая жизнь состоит из определенных процессов. Наличие или отсутствие такого процесса - это не манипуляция. Все может быть. Сейчас мой приоритет - удерживать стабильную ситуацию в стране", - отметил Гройсман.

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Отвечая на вопрос - партию создаете, Гройсман сказал: "А уже выборы?...Ответ должен быть своевременным".

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в этом месяце, то в Верховную Раду прошли бы шесть партий: Слуга народа, ВО Батькивщина, Блок Петра Порошенко, Оппозиционная платформа – За життя, Радикальная партия Олега Ляшко, Гражданская позиция.

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