Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.02.2019, 10:17

Гройсман сказал, пойдет ли на выборы в Раду со своей партией

Гройсман сказал, пойдет ли на выборы в Раду со своей партией - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр отметил, что сейчас его "приоритет - удерживать стабильную ситуацию в стране"

Реклама
Реклама

Премьер-министр Владимир Гройсман не исключает, что может пойти самостоятельно на парламентские выборы в этом году. Об этом он сказал в интервью LIGA.net, комментируя слухи о том, что создает собственную партию.

"Политическая жизнь состоит из определенных процессов. Наличие или отсутствие такого процесса - это не манипуляция. Все может быть. Сейчас мой приоритет - удерживать стабильную ситуацию в стране", - отметил Гройсман. 

Реклама

Отвечая на вопрос - партию создаете, Гройсман сказал:  "А уже выборы?...Ответ должен быть своевременным".

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в этом месяце, то в Верховную Раду прошли бы шесть партий: Слуга народаВО БатькивщинаБлок Петра Порошенко, Оппозиционная платформа – За життя, Радикальная партия Олега ЛяшкоГражданская позиция.

Читайте полный текст интервью с Владимиром Гройсманом: Я светлее, чем система власти

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир гройсман, парламентские выборы, партия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 