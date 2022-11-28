ГРУ превратило шпиона из "бразильца" в "наркодилера", чтобы вернуть из тюрьмы – Bellingcat

Российское ГРУ попыталось вытащить из бразильской тюрьмы своего шпиона, заменив ему одну провальную легенду на другую – не менее неудачную. Об этом идет речь в новом расследовании Bellingcat и The Insider.

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Расследование журналистов посвящено сотруднику ГРУ Сергею Черкасову, который выдавал себя за гражданина Бразилии.

Как сообщается, Черкасов смог успешно получить бразильские документы и под именем Виктора Мюллера Феррейра попытался устроиться стажером в Международный уголовный суд.

Нидерланды изобличили шпиона и выдали его Бразилии, бразильский суд приговорил россиянина к 15 годам тюрьмы за использование подложных документов.

По данным расследования журналистов, российские власти, чтобы вытащить своего шпиона из тюрьмы, сфабриковали против него уголовное дело о контрабанде героина, чтобы под этим предлогом экстрадировать на родину.

Однако, по информации журналистов-расследователей, в ГРУ сфабриковали дело настолько небрежно, что, "копипастом" вставляя имя Черкасова в материалы реального уголовного дела десятилетней давности, "сами запутались в показаниях и тем самым только лишний раз подтвердили свою связь с провалившимся шпионом".

В июле 2022 года российские следственные органы обратились к бразильским властям с требованием экстрадиции заключенного Черкасова, который якобы скрывался от российского правосудия и в начале 2010-х руководил сетью контрабандистов, поставлявших героин в Россию.

В подтверждение этого Россия предоставила Бразилии десятки страниц обвинительных документов и письменных показаний судебно-медицинской экспертизы.

В них утверждалось, что Черкасов был членом преступной группировки, которая в период с 2011 по 2013 год переправляла наркотики из Афганистана через Таджикистан и продавала их через группы наркоторговцев в России.

Журналисты нашли в "документах" ряд нестыковок, которые подтверждают, что они были сделаны задним числом. Среди нестыковок – противоречащие друг другу даты "преступлений" Черкасова в России и его пребывания за границей, беспрепятственные приезды его в РФ в период, когда он якобы находился в международном розыске.

Также в "документах" ГРУ говорится, что Черкасов признался в совершении этих преступлений и просил о депортации в Россию.

"Это признание и просьба о депортации позабавили бразильских правоохранителей, так как в России с таким составом преступления (УК 229.1, п. 4) ему светило от 15 лет до пожизненного лишения свободы. По сути, эта внезапная вспышка необоснованного патриотизма служила лишним подтверждением его причастности к спецслужбам", – резюмировали расследователи.

В июне 2022 года разведка Нидерландов заявила, что выявила российского агента с паспортом Бразилии, который пытался внедриться в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

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Наталія Медведєва

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