Грузия заявила, что присоединилась к санкциям против России. Месяц назад "не собиралась"

Более чем через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заявила, что участвует в международных санкциях против РФ. Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это что-то (that is quite something) для грузинского финансового сектора", – сказала Зурабишвили.

По ее словам, Грузия участвует во всех международные резолюции, которые создаются для поддержки Украины.

Зурабишвили рассказала, что весь Тбилиси увешан украинскими флагами и очень многие грузины выступают с инициативами поддержки Украины.

25 февраля после полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Грузии заявили, что не собираются вводить санкции против России, потому что "это навредит стране и населению Грузии".

Наталия Медведева

