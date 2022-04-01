Грузия заявила, что присоединилась к санкциям против России. Месяц назад "не собиралась"
01.04.2022, 05:25
Саломе Зурабишвили (фото - ЕРА)
Более чем через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заявила, что участвует в международных санкциях против РФ. Об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN.
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"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это что-то (that is quite something) для грузинского финансового сектора", – сказала Зурабишвили.
По ее словам, Грузия участвует во всех международные резолюции, которые создаются для поддержки Украины.
Зурабишвили рассказала, что весь Тбилиси увешан украинскими флагами и очень многие грузины выступают с инициативами поддержки Украины.
- 25 февраля после полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Грузии заявили, что не собираются вводить санкции против России, потому что "это навредит стране и населению Грузии".
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