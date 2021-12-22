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Грызлов, видимо, не будет представителем России в ТКГ – назначили послом в Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 17:34
Грызлов, видимо, не будет представителем России в ТКГ – назначили послом в Беларусь - Фото
Борис Грызлов (скриншот из видеозаписи)

Нынешнего главу российской делегации в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах Бориса Грызлова назначают послом РФ в Беларуси, его кандидатура уже поддержана комитетом Госдумы по делам СНГ. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы Интерфакс, РБК и ТАСС, ссылаясь на источники в МИД России и нелегитимной Государственной думе.

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Грызлов является главой делегации РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе с декабря 2015 года. О его отстранении от этих обязанностей в связи с новым назначением официально пока не сообщалось. 

Грызлов в 2001-2003 годах возглавлял министерство внутренних дел РФ, с 2002 года занимает должность председателя высшего совета партии "Единая Россия". С 2003 по 2011 годы был спикером Государственной думы.

21 декабря Грызлов, как сообщают члены украинской делегации в ТКГ, предложил провести следующее заседание ТКГ в очном формате в Минске, но получил отказ.

Сергей Бережной
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делегация РФ беларусь борис грызлов Трехсторонняя контактная группа посол россии в беларуси минский формат
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