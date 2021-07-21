Россия в ТКГ "неожиданно" предложила провести следующее заседание в Минске – Гармаш

Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов предложил провести следующее заседание ТКГ в очном формате в Минске. Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

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Грызлову отказали, сославшись, по словам Гармаша, на ситуацию с коронавирусом в РФ.

"Грызлов "неожиданно" предложил провести следующее заседание ТКГ, уже в очном режиме, в Минске… Странное предложение на фоне лидерства РФ в Европе по количеству заражений коронавирусом. А Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов этой заразы в Беларуси… Конечно мы не готовы рисковать своим здоровьем", – написал Гармаш.

Представители ОБСЕ, по его словам, также отвергли предложение россиян.

Гармаш сообщил, что следующее заседание ТКГ, 26 августа, проведет уже новый представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Микко Киннунен.

В апреле, после подавления диктаторским режимом Александра Лукашенко массовых протестов против фальсификации президентских выборов в Беларуси, глава украинской делегации и первый президент Леонид Кравчук заявил, что заседания ТКГ следует перенести из Минска в другую, более демократичную страну, например, в Польшу.

В Беларуси отреагировали.

Вадим Ребрина

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