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Россия в ТКГ "неожиданно" предложила провести следующее заседание в Минске – Гармаш

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 20:09
Россия в ТКГ
Борис Грызлов (Фото: er.ru)

Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов предложил провести следующее заседание ТКГ в очном формате в Минске. Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

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Грызлову отказали, сославшись, по словам Гармаша, на ситуацию с коронавирусом в РФ.

"Грызлов "неожиданно" предложил провести следующее заседание ТКГ, уже в очном режиме, в Минске… Странное предложение на фоне лидерства РФ в Европе по количеству заражений коронавирусом. А Минск с Москвой сейчас так тесно переплелись, что можно только представить количество новых и старых российских штаммов этой заразы в Беларуси… Конечно мы не готовы рисковать своим здоровьем", – написал Гармаш.

Представители ОБСЕ, по его словам, также отвергли предложение россиян.

Гармаш сообщил, что следующее заседание ТКГ, 26 августа, проведет уже новый представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Микко Киннунен.

Вадим Ребрина
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Донбасс борис грызлов ткг Сергей Гармаш
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