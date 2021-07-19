Опытный борец с гибридными угрозами. Назначен новый спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине

Новым представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе стал финский дипломат Микко Киннунен, он был первым послом Финляндии по противодействию гибридным угрозам. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Финляндии.

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Киннунена назначила председатель ОБСЕ в 2021 году глава МИД Анн Линде.

Он приступит к выполнению своих обязанностей 1 августа.

Киннунен сменит на посту спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ дипломата из Швейцарии Хайди Грау, официальное сообщение о скорой отставке которой появилось 8 июля.

Сейчас Микко Киннунен работает на должности политического директора (генерального директора по политическим вопросам) МИД Финляндии.

Он начал работать в финском внешнеполитическом ведомстве в 1996 году и, среди прочего, занимал посты директора отдела политики безопасности и первого посла Финляндии по противодействию гибридным угрозам.

В 2009–2013 годах Киннунен служил послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в Постоянном представительстве Финляндии при ООН в Нью-Йорке.

5 декабря 2019 года новым представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе стала дипломат из Швейцарии Хайди Грау.

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Наталия Медведева

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