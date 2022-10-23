Губернатор Курской области РФ отчитался о постройке "усиленных линий обороны" – фото

В Курской области России закончено "укомплектование и строительство двух усиленных линий обороны". Об этом сообщил в Telegram губернатор области Роман Старовойт.

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Старовойт написал, что укрепления строились "совместно с минобороны России и пограничным управлением".

Он также сообщил, что "третья линия будет готова до 5 ноября" и что он полон решительности "отразить любые посягательства на нашу территорию".

Курская область России граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

Вчера о начале установки "защитных сооружений" заявил также губернатор Белгородской области РФ.

21 октября в Шебекино Белгородской области после "хлопка" начался пожар.

23 октября в российском Иркутске военный самолет упал на жилой дом, оба пилота погибли.

Сергій Бережний

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