Губернатор Курской области РФ отчитался о постройке "усиленных линий обороны" – фото
23.10.2022, 16:06
Фото - Telegram Роман Старовойт
В Курской области России закончено "укомплектование и строительство двух усиленных линий обороны". Об этом сообщил в Telegram губернатор области Роман Старовойт.
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Старовойт написал, что укрепления строились "совместно с минобороны России и пограничным управлением".
Он также сообщил, что "третья линия будет готова до 5 ноября" и что он полон решительности "отразить любые посягательства на нашу территорию".
Курская область России граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.
Вчера о начале установки "защитных сооружений" заявил также губернатор Белгородской области РФ.
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