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Губернатор Курской области РФ отчитался о постройке "усиленных линий обороны" – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 16:06
Губернатор Курской области РФ отчитался о постройке
Фото - Telegram Роман Старовойт

В Курской области России закончено "укомплектование и строительство двух усиленных линий обороны". Об этом сообщил в Telegram губернатор области Роман Старовойт.

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Старовойт написал, что укрепления строились "совместно с минобороны России и пограничным управлением".

Он также сообщил, что "третья линия будет готова до 5 ноября" и что он полон  решительности "отразить любые посягательства на нашу территорию".

Курская область России граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

Фото – Telegram Роман Старовойт

Фото – Telegram Роман Старовойт

Фото – Telegram Роман Старовойт

Вчера о начале установки "защитных сооружений" заявил также губернатор Белгородской области РФ.

Сергій Бережний
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война Курская область
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