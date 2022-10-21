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Под Белгородом "громко" и пожар – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 18:25
Под Белгородом
Фото - Telegram Гладкова

В городе Шебекино Белгородской области сегодня "громко" и начался пожар. Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.

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Местные паблики размещают фото и видео пожара под Белгородом, где в последнее время регулярно слышны взрывы и случаются возгорания.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар произошел "на одном из промышленных предприятий" в Шебекино. Он утверждает, что возгорание возникло в результате прямого попадания снаряда. 

Российские власти неоднократно обвиняли во взрывах и пожарах украинские Силы обороны, но ВСУ опровергают свою причастность и подчеркивают, что ведут боевые действия против российского агрессора исключительно на территории Украины.

  • 14 октября в Шебекино горела подстанция, тогда от электроэнергии были отключены более 2000 жителей, также были перебои с водой. 
  • 19 октября в российском Белгороде горела подстанция "Южная", некоторые жилые дома остались без электричества. 
Оксана Житнюк
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