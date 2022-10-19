Очередной "хлопок" в Белгороде: горит подстанция – видео
19.10.2022, 19:47
Пожар на подстанции в Белгороде (Фото - скриншот из видео)
В российском Белгороде горит подстанция "Южная", некоторые жилые дома остались без электричества. Об этом сообщил губернатор области в Telegram.
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По информации, которая распространяется в местных пабликах, пожар не связан с "прилетами", его причиной называют "аварию техногенного характера".
- 14 октября в Белгороде также горела подстанция.
- 16 октября в Валуйках Белгородской области состоялся еще один громкий "хлопок", который зафиксировали на видео подростки.
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