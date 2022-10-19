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Очередной "хлопок" в Белгороде: горит подстанция – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 19:47
Очередной
Пожар на подстанции в Белгороде (Фото - скриншот из видео)

В российском Белгороде горит подстанция "Южная", некоторые жилые дома остались без электричества. Об этом сообщил губернатор области в Telegram.

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По информации, которая распространяется в местных пабликах, пожар не связан с "прилетами", его причиной называют "аварию техногенного характера".

Сергій Бережний
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хлопок пожар Белгород
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