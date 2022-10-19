Очередной "хлопок" в Белгороде: горит подстанция – видео

В российском Белгороде горит подстанция "Южная", некоторые жилые дома остались без электричества. Об этом сообщил губернатор области в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации, которая распространяется в местных пабликах, пожар не связан с "прилетами", его причиной называют "аварию техногенного характера".

14 октября в Белгороде также горела подстанция.

16 октября в Валуйках Белгородской области состоялся еще один громкий "хлопок", который зафиксировали на видео подростки.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.