Под Белгородом снова "хлопок": подростки сняли видео неудачной попытки перехвата ПВО РФ
16.10.2022, 23:31
Работа российского ПВО над Валуйками Белгородской области (Фото - скриншот из видео)
В Белгородской области РФ прозвучал еще один громкий "хлопок", который зафиксировали на видео подростки.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По утверждениям в социальных сетях, запись сделана вечером 16 октября в Валуйках Белгородской области.
Видео интересно тем, что на нем ясно видна неудачная попытка российских ПВО перехватить неопознанный снаряд. Судя по записи, ракета-перехватчик в результате взрывается уже после того, как снаряд вышел из зоны ее поражения.
- 15 октября на военном полигоне возле Белгорода произошла стрельба среди мобилизованных, в результате которой только по официальным данным были убиты 11 человек.
- В этот же день в Белгороде вспыхнула нефтебаза – якобы в результате обстрела. В пятницу в Белгороде горела электроподстанция.
- Днем 16 октября в Белгороде были слышны взрывы в районе аэропорта, расположенного к северу от города (видео).
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии