UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Белгородом снова "хлопок": подростки сняли видео неудачной попытки перехвата ПВО РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 23:31
Под Белгородом снова
Работа российского ПВО над Валуйками Белгородской области (Фото - скриншот из видео)

В Белгородской области РФ прозвучал еще один громкий "хлопок", который зафиксировали на видео подростки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По утверждениям в социальных сетях, запись сделана вечером 16 октября в Валуйках Белгородской области. 

Видео интересно тем, что на нем ясно видна неудачная попытка российских ПВО перехватить неопознанный снаряд. Судя по записи, ракета-перехватчик в результате взрывается уже после того, как снаряд вышел из зоны ее поражения.

  • Днем 16 октября в Белгороде были слышны взрывы в районе аэропорта, расположенного к северу от города (видео).  
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв пво Белгородская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 