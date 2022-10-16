Под Белгородом снова "хлопок": подростки сняли видео неудачной попытки перехвата ПВО РФ

В Белгородской области РФ прозвучал еще один громкий "хлопок", который зафиксировали на видео подростки.

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По утверждениям в социальных сетях, запись сделана вечером 16 октября в Валуйках Белгородской области.

Видео интересно тем, что на нем ясно видна неудачная попытка российских ПВО перехватить неопознанный снаряд. Судя по записи, ракета-перехватчик в результате взрывается уже после того, как снаряд вышел из зоны ее поражения.

15 октября на военном полигоне возле Белгорода произошла стрельба среди мобилизованных, в результате которой только по официальным данным были убиты 11 человек.

В этот же день в Белгороде вспыхнула нефтебаза – якобы в результате обстрела. В пятницу в Белгороде горела электроподстанция.

Днем 16 октября в Белгороде были слышны взрывы в районе аэропорта, расположенного к северу от города (видео).

Сергій Бережний

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