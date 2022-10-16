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В российском Белгороде сообщили о взрывах. Работала ПВО, есть "прилеты" – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 12:13
В российском Белгороде сообщили о взрывах. Работала ПВО, есть
Скриншот видео

В российском городе Белгород, расположенном неподалеку от границы с Украиной, заявили о взрывах. В местных пабликах появились видео работы противовоздушной обороны, а губернатор Вячеслав Гладков сообщил о "прилетах".

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По его информации, двое раненых.

Белгородские Telegram-каналы пишут, что прилетело в район аэропорта, расположенного на севере города, примерно в 40 км от украинской границы.

Андрій Водяний
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война Белгород
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