В российском Белгороде сообщили о взрывах. Работала ПВО, есть "прилеты" – видео

В российском городе Белгород, расположенном неподалеку от границы с Украиной, заявили о взрывах. В местных пабликах появились видео работы противовоздушной обороны, а губернатор Вячеслав Гладков сообщил о "прилетах".

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По его информации, двое раненых.

Белгородские Telegram-каналы пишут, что прилетело в район аэропорта, расположенного на севере города, примерно в 40 км от украинской границы.

15 октября на военном полигоне возле Белгорода произошла стрельба среди мобилизованных, в результате которой, только по официальным данным, были убиты 11 человек.

В этот же день в Белгороде вспыхнула нефтебаза – якобы в результате обстрела. В пятницу в Белгороде горела электроподстанция.

Андрій Водяний

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