Гуменюк о цели бомбардировки россиянами острова Змеиный: Создать искусственную победу

Целью сброса авиационных бомб на остров Змеиный было создание оккупантами искусственной победы при отсутствии реальных достижений. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Это говорит о том, что они намекают на развитие событий в частности и на юге. Мы находимся в условиях гибридной войны, и враг пытается создать информационный фон для своих действий. Не имея реальных успехов, которыми можно похвастаться на юге в частности, они пытаются создать такую искусственную победу для себя, для своей пропаганды", – сказала она.

Практической цели у оккупантов, по словам Гуменюк, не было.

"Что бомбили? То, что сами оставили, когда бежали с острова. Они оставили там свою технику, свои системы ПВО, которые пытались там обустроить... Добивали свое, скажем так" – сказала Гуменюк.

Сегодня утром ОК "Юг" сообщило, что российские оккупанты сбросили четыре авиабомбы на остров Змеиный с самолетов Су-24М, а также атаковали побережье Одесской области ракетами "Оникс".

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Вадим Ребрина

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