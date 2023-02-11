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ВСУ: Су-24М сбросили четыре бомбы на остров Змеиный. Одесскую область атаковали "Ониксами"

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 10:14
ВСУ: Су-24М сбросили четыре бомбы на остров Змеиный. Одесскую область атаковали
Бомбардировщик Су-24М (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты сбросили четыре авиабомбы на остров Змеиный с самолетов Су-24М, а также атаковали побережье Одесской области ракетами "Оникс". Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Военные заявляют, что два тактических бомбардировщика Су-24М атаковали остров Змеиный в Черном море, сбросил четыре бомбы.

С территории временно оккупированного Крыма противник применил три противокорабельные ракеты "Оникс", которые попали в прибрежную зону — обошлось без жертв. 

В ОК "Юг" отметили, что побережье Черного моря — это зона обороны и повышенной опасности, в частности, минной. 

Читайте также: Россия запустила ракеты по Украине: ПВО перехватила часть, но есть и "прилеты" – хроника

Дмитро Гриниченко
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война одесская область Оникс остров змеиный ОК Юг су-24м
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