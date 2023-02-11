ВСУ: Су-24М сбросили четыре бомбы на остров Змеиный. Одесскую область атаковали "Ониксами"
11.02.2023, 10:14
Бомбардировщик Су-24М (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты сбросили четыре авиабомбы на остров Змеиный с самолетов Су-24М, а также атаковали побережье Одесской области ракетами "Оникс". Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
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Военные заявляют, что два тактических бомбардировщика Су-24М атаковали остров Змеиный в Черном море, сбросил четыре бомбы.
С территории временно оккупированного Крыма противник применил три противокорабельные ракеты "Оникс", которые попали в прибрежную зону — обошлось без жертв.
В ОК "Юг" отметили, что побережье Черного моря — это зона обороны и повышенной опасности, в частности, минной.
- Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.
- Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны.
- В Киеве ПВО сбила 10 ракет россиян, есть повреждения электросетей, энергетики работают.
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