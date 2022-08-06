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ГУР: Есть информация, что оккупанты в Херсоне заминировали жизненно важные коммуникации

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 23:10

В Главном управлении разведки Минобороны заявили о наличии у них информации о минировании россиянами жизненно важных коммуникаций во временно оккупированном Херсоне перед контрнаступлением ВСУ. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов.

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"Сегодня у нас есть информация о том, что в Херсоне оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. То есть это такая стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне перед неизбежным контрнаступлением украинских сил на юге", – сказал Юсов.

Он считает, что, "безусловно, эта стратегия не сработает".

  • 1 августа в ГУР Минобороны сообщили, что грядущее наступление Вооруженных Сил Украины заставляет Россию стягивать войска на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. 
  • В разведке Великобритании считают, что в ближайшее время основной театр боевых действий переместится на юг Украины по линии Херсон – Запорожье.
Вадим Ребрина
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Херсон
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