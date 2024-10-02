ГУР и МИД эвакуировали из Ливана 134 украинца, 45 иностранцев, двух собак и кота - фото
Министерство иностранных дел и Главное управление разведки эвакуировали из Ливана 134 украинца и 45 иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.
Отмечается, что операция была проведена по поручению президента Владимира Зеленского 1 октября.
Всего эвакуировали 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины.
Среди украинцев – 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей – граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана. А еще – двух собак и кота.
"Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения безопасности и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе 189 граждан Украины и 45 иностранцев", - написали в МИД.
- 1 октября 2024 Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана, чтобы защититься от атак Хезболлы. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Ирана осудил действия ЦАХАЛ.
- В Белом доме выразили обеспокоенность тем, что наземная операция Израиля может перерасти в длительную войну. Однако действия ЦАХАЛ также назвали самообороной.