ГУР и МИД эвакуировали из Ливана 134 украинца, 45 иностранцев, двух собак и кота - фото

Фото: МИД

Министерство иностранных дел и Главное управление разведки эвакуировали из Ливана 134 украинца и 45 иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

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Отмечается, что операция была проведена по поручению президента Владимира Зеленского 1 октября.

Всего эвакуировали 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины.

Среди украинцев – 112 взрослых и 22 ребенка. Кроме того, были эвакуированы 45 человек других национальностей – граждан Польши, Чехии, Литвы, Молдовы, Бразилии и Ливана. А еще – двух собак и кота.

"Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения безопасности и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе 189 граждан Украины и 45 иностранцев", - написали в МИД.

Фото: МИД

Фото: МИД