ГУР та МЗС евакуювали з Лівану 134 українців, 45 іноземців, двох собак та кота – фото
Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки евакуювали з Лівану 134 українців та 45 іноземців. Про це повідомила пресслужба дипломатичного відомства.
Зазначається, що операція була проведена на доручення президента Володимира Зеленського 1 жовтня.
Загалом евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.
Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей – громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А ще – двох собак і кота.
"Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців", – написали в МЗС.
- 1 жовтня 2024 року Ізраїль оголосив про початок наземної операції на півдні Лівану, щоб захиститися від атак Хезболли. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль має право на самооборону, а президент Ірану засудив дії ЦАХАЛ.
- У Білому домі висловили занепокоєння тим, що наземна операція Ізраїлю може перерости у тривалу війну. Проте дії ЦАХАЛ також назвали самообороною.