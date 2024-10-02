ГУР та МЗС евакуювали з Лівану 134 українців, 45 іноземців, двох собак та кота – фото

Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки евакуювали з Лівану 134 українців та 45 іноземців. Про це повідомила пресслужба дипломатичного відомства.

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Зазначається, що операція була проведена на доручення президента Володимира Зеленського 1 жовтня.

Загалом евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.

Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей – громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А ще – двох собак і кота.

"Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців", – написали в МЗС.

Фото: МЗС

Фото: МЗС