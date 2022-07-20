UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР и НАБУ эвакуировали украинского военного из оккупации на юге

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 14:45
ГУР и НАБУ эвакуировали украинского военного из оккупации на юге - Фото
Эвакуация украинского военного из оккупации (фото - ГУР)

Сотрудники Главного управления разведки вместе с детективами Национального антикоррупционного бюро вывели со временно оккупированной территории украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что украинского военного удалось эвакуировать на юге Украины. Военный не пострадал и передан командованию.

В ГУР отметили, что с начала полномасштабной войны разведчики с коллегами из других ведомств провели более 10 удачных операций по эвакуации со временно оккупированных территорий гражданского населения, военных, их семей, представителей исполнительных органов и материальные ценности государственного значения.

Смотрите также: Разведка спасла на Змеином кота, пережившего оккупацию и бомбежки – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ эвакуация разведка гур спецоперация военный юг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 