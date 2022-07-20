ГУР и НАБУ эвакуировали украинского военного из оккупации на юге
Сотрудники Главного управления разведки вместе с детективами Национального антикоррупционного бюро вывели со временно оккупированной территории украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
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Отмечается, что украинского военного удалось эвакуировать на юге Украины. Военный не пострадал и передан командованию.
В ГУР отметили, что с начала полномасштабной войны разведчики с коллегами из других ведомств провели более 10 удачных операций по эвакуации со временно оккупированных территорий гражданского населения, военных, их семей, представителей исполнительных органов и материальные ценности государственного значения.
- Ранее в ГУР показали видео спецоперации по уничтожению российской ДРГ и захвату в плен командира.
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